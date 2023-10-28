Маск высмеял политику США в отношении Ирана
Бизнесмен Илон Маск в соцсетях прокомментировал растущую активность Пентагона у границ Ирана. Об этом пишет РИА «Новости».
Предприниматель опубликовал мем в соцсети X, свидетельствующий о «крайне агрессивном приближении Ирана» к американским военным базам.
На рисунке, опубликованном Маском, представлена карта Ирана. Вдоль границ государства располагаются свыше 20 флажков, обозначающих американские военные базы. Флажков нет только в Азербайджане, Армении, России, Туркменистане и Афганистане.
«Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну», — отметил Маск.
Предприниматель сопроводил мем подписью: «Ох, какая Ирания», в которой обыграл название страны и слово «ирония».
Ранее Маск раскритиковал в жесткой форме власти США за поддержку Украины и предупредил Европу о грядущей гражданской войне.