Бизнесмен Илон Маск в соцсетях прокомментировал растущую активность Пентагона у границ Ирана. Об этом пишет РИА «Новости».

Предприниматель опубликовал мем в соцсети X, свидетельствующий о «крайне агрессивном приближении Ирана» к американским военным базам.

На рисунке, опубликованном Маском, представлена карта Ирана. Вдоль границ государства располагаются свыше 20 флажков, обозначающих американские военные базы. Флажков нет только в Азербайджане, Армении, России, Туркменистане и Афганистане.

«Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну», — отметил Маск.

X

Предприниматель сопроводил мем подписью: «Ох, какая Ирания», в которой обыграл название страны и слово «ирония».