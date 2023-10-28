ХАМАС пообещал отпустить гражданских заложников
Руководство палестинского движения ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников, рассказал член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук. Об этом пишет РИА «Новости».
Позиция политбюро заключается в том, пояснил дипломат, чтобы разделить всех пленных на две категории.
В первую попадают невиновные гражданские лица. Они, добавил Марзук, будут освобождены, «когда для этого будут созданы условия».
Во вторую часть, подчеркнул представитель движения, попадут захваченные в ходе боев солдаты и офицеры Армии обороны Израиля. Их обмен возможен, но только после переговоров, в рамках обмена пленными.
Напомним, что в начале октября между Израилем и Палестиной вспыхнул очередной конфликт. В первые дни бойцы движения захватили большое количество заложников в населенных пунктах, расположенных вдоль границы с сектором Газа. Кроме того, им удалось взять в плен военнослужащих ЦАХАЛ, в частности, танкистов.
По данным экспертов, число заложников превышает 200 человек. Точное число пленных пока неизвестно.