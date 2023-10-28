Израильская полиция разрешила провести митинг у дома Нетаньяху в Кесарии

Полиция Израиля разрешила акцию протеста у дома премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители называют право на протест «краеугольным камнем демократической страны». Однако митинг должен пройти в соответствии с местными законами и любыми инструкциями службы командования тыла.

Отмечается, что демонстрация недовольных деятельностью израильского правительства пройдет вечером в субботу, 28 октября.