СМИ: ХАМАС тщательно подготовился к длительной войне

Руководители палестинского движения ХАМАС тщательно подготовились к грядущему длительному конфликту, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Источник отметил, что военное крыло движения запасло порядка 380 тыс. литров топлива для транспортных средств и генераторов.

Кроме того, по словам собеседника газеты, бойцы сделали тайники с боеприпасами, взрывчаткой, продуктами, медикаментами и водой. Этих запасов, добавил он, хватит на 3-4 месяца ведения боев.

Источник пояснил, что на протяжении многих лет инженеры ХАМАС строили мощную систему подземных тоннелей. Она простирается на десятки километров, в ней собрано все, что необходимо для активных военных действий.

По мнению экспертов, боевики движения ХАМАС при подготовке к конфликту учли опыт, накопленный в ходе афганского, сирийского и украинского конфликтов.