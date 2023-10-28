$93.22-0.3498.35-0.39

Маск предупредил об угрозе гражданской войны в Европе

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсетях видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, автор поста задался вопросом о том, почему Париж продолжает принимать беженцев, которые желают не влиться в европейское общество, а вытеснить его.

«Европа движется в сторону гражданской войны», — отметил Маск в комментариях под публикацией.

Ранее бизнесмен в жесткой форме раскритиковал власти США за стремление направить Киеву крупные денежные средства.

По его мнению, люди, которые желают направить деньги на Украину на фоне крайне неудачных летней и осенней кампаний ВСУ, отличаются низкими умственными способностями.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости