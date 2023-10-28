Маск предупредил об угрозе гражданской войны в Европе

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсетях видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, автор поста задался вопросом о том, почему Париж продолжает принимать беженцев, которые желают не влиться в европейское общество, а вытеснить его.

«Европа движется в сторону гражданской войны», — отметил Маск в комментариях под публикацией.

Ранее бизнесмен в жесткой форме раскритиковал власти США за стремление направить Киеву крупные денежные средства.