Власти Венгрии раскритиковали расследование ЧП на «Северных потоках»

У западных стран нет желания добиться прогресса в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

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Политик напомнил, что со времени подрыва газопроводов прошло уже больше года. Швеция и другие страны не достигли прогресса в расследовании, и этот факт является «возмутительным и скандальным».

«Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения добиться прогресса», – сказал Сийярто.

Он отметил, что атаке подверглась критическая инфраструктура Европы. Виновник не был найден, в результате недавно произошел похожий инцидент на газопроводе Balticconnector.

По словам Сийярто, Будапешт считает необходимым «тщательное, всестороннее и глубокое расследование» диверсии на «Северном потоке» и ЧП с Balticconnector.