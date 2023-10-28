Эрдоган заявил, что Израиль впал в «состояние безумия»

Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аккаунте Twitter (X). По его словам, армия страны нацелилась на ни в чем не повинных мирных жителей. Своими действиями Израиль лишь углубляет гуманитарный кризис, добавил глава республики.

Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки, — написал Эрдоган.

Он пригласил жителей Турции в стамбульский аэропорт имени Ататюрка, где пройдет большой митинг в поддержку Палестины. По словам президента, Анкара намерена усилить свои призывы и громко заявить, что страна поддерживает мирное население и выступает против израильского гнета.