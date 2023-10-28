Названа причина замедления переговоров между ЦАХАЛ и ХАМАС

Переговоры между Израилем и руководством палестинского движения ХАМАС продолжились после расширения операций ЦАХАЛ в Газе, однако теперь идут гораздо медленнее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, продолжились в субботу, 28 октября, несмотря на эскалацию атак ЦАХАЛ на анклав. Однако теперь продвигаются более медленными темпами, чем до этого.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он рассказал, что его целью является уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.