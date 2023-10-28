Венгрия пригрозила не пустить Швецию в НАТО

Резкие высказывания официальных лиц Швеции о Венгрии не содействуют ускорению ратификации заявки страны на вступление в НАТО, рассказал глава МИД республики Петер Сийярто. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, журналисты спросили министра о том, планирует ли Будапешт одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Сийярто пояснил, что сроки одобрения будут зависеть от решения депутатов, от того, когда они посчитают необходимым проголосовать по этому вопросу.

По его словам, на повестку парламента влияет непродуманное поведение властей Швеции. В частности, постоянные обвинения в адрес Будапешта со стороны официальных лиц.

Министр уточнил, что Стокгольм упрекает Венгрию в «недемократичности, диктаторстве и авторитаризме». Он добавил, что такие речи «не приносят пользы».

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс. Большинство стран блока одобрило расширение организации. Отказались ратифицировать только Турция и Венгрия.