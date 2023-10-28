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Сийярто обратился с призывом на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Борьба Израиля против ХАМАС не должна перерасти в войну между государствами. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Сийярто обратился с призывом на фоне конфликта на Ближнем Востоке
© Рамблер

Он уточнил, что крайне важно не допустить возникновения военного конфликта между странами, так как война на Ближнем Востоке, боевые действия на Украине и растущая угроза террора в Африке в совокупности могут перерасти во что-то совершенно непредсказуемое. Сийярто подчеркнул, что такого развития событий следует всячески избегать.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.

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