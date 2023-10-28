Сийярто обратился с призывом на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Борьба Израиля против ХАМАС не должна перерасти в войну между государствами. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он уточнил, что крайне важно не допустить возникновения военного конфликта между странами, так как война на Ближнем Востоке, боевые действия на Украине и растущая угроза террора в Африке в совокупности могут перерасти во что-то совершенно непредсказуемое. Сийярто подчеркнул, что такого развития событий следует всячески избегать.