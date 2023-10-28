Глава МИД КНР и госсекретарь США обсудили украинский кризис
Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшейся в четверг в Вашингтоне встрече обсудили украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщил МИД КНР.
"Стороны также обменялись мнениями по украинскому вопросу и ядерной проблеме Корейского полуострова", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
Более детальную информацию об обсуждении Украины и корейского вопроса на встрече Ван И и Блинкена МИД КНР не приводит.