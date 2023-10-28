Байден оценил удары США по объектам в Сирии
Соединенные Штаты нанесли удары по объектам в Сирии из необходимости защитить собственных граждан, эта атака соответствовала положению устава ООН. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, передает РИА Новости.
«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — указал он.
Лидер Белого дома подчеркнул, что поручил атаковать объекты в Сирии, чтобы обеспечить надлежащую защиту гражданам США — как внутри страны, так и за ее пределами. Байден выразил готовность и дальше принимать все необходимые меры для ответа на угрозы или атаки со стороны боевиков в Сирии.
Ранее в Пентагоне прокомментировали удар истребителями США 26 октября, который также обосновали целями обороны. Атака пришлась по местам хранения оружия, которое применял Корпус стражей исламской революции в Сирии. Военное ведомство заверило, что жертв в результате удара не последовало.
Кроме того, в Пентагоне уточнили, что военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и дронов.