Байден оценил удары США по объектам в Сирии

Соединенные Штаты нанесли удары по объектам в Сирии из необходимости защитить собственных граждан, эта атака соответствовала положению устава ООН. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — указал он.

Лидер Белого дома подчеркнул, что поручил атаковать объекты в Сирии, чтобы обеспечить надлежащую защиту гражданам США — как внутри страны, так и за ее пределами. Байден выразил готовность и дальше принимать все необходимые меры для ответа на угрозы или атаки со стороны боевиков в Сирии.

Ранее в Пентагоне прокомментировали удар истребителями США 26 октября, который также обосновали целями обороны. Атака пришлась по местам хранения оружия, которое применял Корпус стражей исламской революции в Сирии. Военное ведомство заверило, что жертв в результате удара не последовало.