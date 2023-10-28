Илон Маск прокомментировал выпуск шоу про Украину

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал выпуск шоу известного журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.
В превью к шоу Карлсона отмечается, что из «всех преступлений» американского президента Джо Байдена поддержка правительства Украины, которое бросает священников в тюрьму, является самой показательной. По мнению журналиста, после запрета в стране канонической церкви «практически никто в Соединенных Штатах ничего не сказал по этому поводу».
«Священников сажают в тюрьму?» — задал Маск вопрос в комментариях под выпуском.
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