В конгрессе США нашли применение деньгам для Украины

Властям Соединенных Штатов следовало бы направить больше внимания и денег на психическое здоровье собственных граждан, чем на помощь Украине. Такое заявление сделала член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети Х, передает URA.RU.

Она указала, что Белый дом каждый месяц отправляет Киеву один миллиард долларов военной помощи.

«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев», — написала она.

Грин считает, что деньги налогоплательщиков США должны быть направлены прежде всего на их нужды, а не на чужие.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен выбить у Конгресса финансовую помощь и для Украины, и для Израиля. Он также выразил уверенность, что подобные траты станут «умной инвестицией», которая в будущем даст дивиденды для безопасности США. Тогда республиканка Марджори Тейлор Грин выступила против его плана, заявив, что Белый дом будто совсем не интересуется проблемами собственной страны.