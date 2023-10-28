В КНДР оценили отношения между Китаем и Россией

Отношения между Китаем и Россией не направлены против третьих стран. Такое заверение дала министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, ее слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

Ранее министры США, Японии и Южной Кореи вновь обсудили теорию о попытках РФ приобрести военное снаряжение у Китая. Они не представили конкретных примеров, но подчеркнули, что внимательно следят за любыми материалами, которые Москва передает Пхеньяну.

Чхве Сон Хи подчеркнула, что это заявление вступает в прямое противоречие с принципами международного права по установлению отношений между суверенными государствами, так как по Уставу ООН чужое вмешательство во внутренние и внешние дела страны недопустимо. Она обвинила Японию и Южную Корею в «подчинении гегемонии США» и заявила, что отношения между КНДР и РФ в корне отличаются, так как основаны на «суверенном равенстве».

Министр считает, что связь между Россией и Китаем будет действовать в качестве элемента стратегической стабильности для сдерживания попыток США, Японии и Южной Кореи дестабилизировать ситуацию в регионе.