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В КНДР оценили отношения между Китаем и Россией

Отношения между Китаем и Россией не направлены против третьих стран. Такое заверение дала министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, ее слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

В КНДР оценили отношения между Китаем и Россией
© РИА Новости

Ранее министры США, Японии и Южной Кореи вновь обсудили теорию о попытках РФ приобрести военное снаряжение у Китая. Они не представили конкретных примеров, но подчеркнули, что внимательно следят за любыми материалами, которые Москва передает Пхеньяну.

Чхве Сон Хи подчеркнула, что это заявление вступает в прямое противоречие с принципами международного права по установлению отношений между суверенными государствами, так как по Уставу ООН чужое вмешательство во внутренние и внешние дела страны недопустимо. Она обвинила Японию и Южную Корею в «подчинении гегемонии США» и заявила, что отношения между КНДР и РФ в корне отличаются, так как основаны на «суверенном равенстве».

Министр считает, что связь между Россией и Китаем будет действовать в качестве элемента стратегической стабильности для сдерживания попыток США, Японии и Южной Кореи дестабилизировать ситуацию в регионе.

Чхве Сон Хи предупредила, что Пхеньян намерен и дальше расширять и развивать отношения с Москвой.

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