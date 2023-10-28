Иран пригрозил открытием новых фронтов против США

Против США будут созданы новые фронты, если они продолжат оказывать Израилю поддержку в борьбе с Палестиной. Такое обещание дал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью Bloomberg Television, передает РИА Новости.

Он считает, Вашингтон должен решить, хочет ли он дальнейшего обострения этого конфликта.

Абдоллахиан подчеркнул, что пока Тегеран не отправлял своих солдатов в Сирию или другие части региона, однако операция Израиля в секторе Газа непременно обернется серьезными последствиями.

«Открытие новых фронтов будет неизбежным, и это... вынудит Израиль пожалеть о своих действиях», — предупредил он, добавив, что открыт может быть «любой фронт».

Ранее министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан в обращении к высокопоставленным лицам США пообещал, что если обстрел сектора Газа не прекратится, то конфликт в итоге захлестнет всех.

«Я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени», — заявил он.