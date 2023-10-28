В Финляндии высмеяли забор на границе с Россией

Жители Финляндии посмеялись над забором на границе с Россией, посчитав его «несерьезным». Об этом сообщил MTV Uutiset, передает РИА Новости.

Недавно перед общественностью предстал результат строительства первых трех километров ограждения на границе с РФ, после чего ответственные лица решили изменить подход к возведению оставшейся части.

«Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», — указано в сообщении.

Руководитель проекта Исмо Курки в беседе с MTV Uutiset заявил, что забор сделают более плотным и добавят множество деталей, например, стойки для видеокамер, крепления сетки к столбам и многое другое. Таким образом он ответил на критику местных жителей, ознакомившихся с предварительными итогами строительства, которые обвинили его в ненадежности конструкции.

Издание напоминает, что Финляндия решила соорудить ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами и системой сигнализации.