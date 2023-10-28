Китай обратился с призывом к сторонам конфликта на Украине

КНР призывает все стороны конфликта на Украине прикладывать всевозможные усилия для недопущения распространения применяемого на поле боя оружия за пределы страны. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на созванном РФ заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений Киеву , передает ТАСС.

Он указал, что Киеву и всем прочим сторонам конфликта следует проявить ответственность и сделать все возможное, чтобы предотвратить риск распространения поставляемого Западом оружия и боеприпасов в руки негосударственных субъектов и террористов. Подобный сценарий представляет огромную опасность для мирных граждан, оружие в руках преступников может привести к нестабильности в регионах и стать причиной эскалации конфликтов на больших территориях, что в конечном итоге обернется трагедией и заберет еще больше невинных жизней, подчеркнул Гэн Шуан.