Постпред Израиля заявил об отсутствии у ООН легитимности

У ООН не осталось ни грамма легитимности, это доказывает принятие Генеральной Ассамблеей арабской резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан, передает РИА Новости.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Иорданией и еще рядом стран резолюцию, за нее проголосовали 120 стран, 14 — высказались против, еще 45 воздержались от голосования.

«Мы все стали свидетелями, что у ООН больше нет ни грамма легитимности или актуальности», — считает Эрдан.

Он напомнил, что эта организация создавалась с целью предотвращения и прекращения преступлений. Принятие резолюции он назвал «спектаклем», который доказывает, что теперь ООН привержена «не предотвращению, а обеспечению дальнейших зверств».

Постоянный представитель Израиля подчеркнул, что его страна только что пережила крупнейшую резню со времен холокоста, а теперь, по мнению ООН и прочих стран, Израиль лишен права защищать себя.