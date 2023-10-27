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США и Израиль голосовали против призыва ГА ООН к перемирию на Ближнем Востоке

США и Израиль, а также ещё 12 стран, голосовали против резолюции ГА ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Названы страны, проголосовашвие против призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
© globallookpress.com

За резолюцию голосовали 120 стран.

Против также голосовали Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи.

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Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.