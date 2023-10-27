Названы страны, проголосовашвие против призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке

США и Израиль голосовали против призыва ГА ООН к перемирию на Ближнем Востоке
США и Израиль, а также ещё 12 стран, голосовали против резолюции ГА ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
За резолюцию голосовали 120 стран.
Против также голосовали Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи.
Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.