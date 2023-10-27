В Харьковской области объявили о начале принудительной эвакуации еще 275 детей

Власти Харьковской области Украины приняли решение о начале принудительной эвакуации 275 детей из 10 населенных пунктов Купянского района. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

"В ходе совета обороны Харьковской области было принято решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района", - написал он в Telegram-канале.

В частности, эвакуация будет проводиться из населенных пунктов Глушковка, Ковшаровка, Колесниковка, Кондрашовка, Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка, Новоосиново, Подолы, Тищенковка.

В начале октября в Минреинтеграции Украины сообщили, что с апреля власти принудительно эвакуировали из Харьковской области, а также с подконтрольных Киеву территорий ДНР и Запорожской области 856 детей, из них 79 эвакуированы из 17 населенных пунктов Купянского района Харьковской области.