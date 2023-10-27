В ООН призвали к немедленному перемирию Израиля и Газы

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию Израиля и Газы
Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Израиль и Палестину к немедленному перемирию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно тексту документа, резолюция призывает стороны конфликта к немедленному перемирию и прекращению боевых действий. В резолюции также сказано, что ООН осуждает насилие в отношении мирных граждан каждой из сторон конфликта, а также призывает к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену».
Отмечается, что резолюция была подготовлена Иорданией и ещё 40 странами. За её принятие проголосовало 120 стран, ещё 14 были против, а 45 воздержались от голосования.
7 октября боевики палестинского движения ХАМАС совершили массированную атаку на территорию Израиля. В ответ израильские власти объявили о начале ответной операции в секторе Газа.