Президент Чехии указал на последствия падения Украины

Президент Чехии Петр Павел во время встречи с главами зарубежных диппредставительств в республике заявил, что страна остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. Его слова приводит агентство ЧТК.

© Lenta.ru

Павел раскрыл последствия падения Украины и подчеркнул, что в таком случае «падем мы все». По мнению политика, текущие конфликты невозможно решить, выслушав обе стороны и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

Чешский президент также прокомментировал израильско-палестинский конфликт. Он отметил, что последствия этого кризиса ужасны и непостижимы.

«Терроризму нет места в нашем обществе. Нет абсолютно никакого оправдания ужасным действиям ХАМАС. В конце концов, террористы заплатят за свои злодеяния, где бы они ни находились», — заключил Павел.