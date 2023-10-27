Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке

За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. Согласно резолюции, Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий и освобождению взятых в плен гражданских лиц.

Резолюция также требует соблюдения обязательств по гуманитарному праву от всех сторон конфликта, немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить доступ в Газу сотрудникам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) других гуманитарных организаций. Также в документе есть призыв об отмене предписания Израиля к жителям сектора Газа переместиться на юг региона.