В США ответили на вопрос о сроках окончания палестино-израильского конфликта

В США заявили, что не знают исход палестино-израильского конфликта
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не знают когда и как закончится палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Кирби сделал на вопрос о перспективах завершения конфликта.
«Сложно говорить о том, как это закончится», — заявил он.
Помимо этого Кирби также добавил, что не будет пытаться спрогнозировать сроки, а также условия для завершения палестино-израильского конфликта.
Напомним, что новый виток конфликта между Палестиной и Израилем произошёл 7 октября, когда боевое крыло палестинского движения ХАМАС совершило атаку на приграничные районы Израиля. В ответ на это израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа.
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