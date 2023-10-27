В США ответили на вопрос о сроках окончания палестино-израильского конфликта

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не знают когда и как закончится палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Кирби сделал на вопрос о перспективах завершения конфликта.

«Сложно говорить о том, как это закончится», — заявил он.

Помимо этого Кирби также добавил, что не будет пытаться спрогнозировать сроки, а также условия для завершения палестино-израильского конфликта.