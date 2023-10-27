США призвали Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа

Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого сосредоточиться на ограниченных операциях с использованием авиации и спецназа.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.