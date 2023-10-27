США призвали Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа

WP: США призывают Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе Газа
Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого сосредоточиться на ограниченных операциях с использованием авиации и спецназа.
Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
По ее данным, в администрации президента призывают Израиль наносить точечные удары по целям и инфраструктуре ХАМАС.