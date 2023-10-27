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WP: США призывают Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе Газа

Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого сосредоточиться на ограниченных операциях с использованием авиации и спецназа.

США призвали Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа
© globallookpress.com

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира

По ее данным, в администрации президента призывают Израиль наносить точечные удары по целям и инфраструктуре ХАМАС.