Белый дом заявил, что США не хотят эскалации или конфликта с Ираном

Соединенные Штаты не стремятся к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Ираном или конфликту с ним, несмотря на удары в Сирии по объектам группировок, которые, по данным Вашингтона, связаны с Тегераном. С таким заверением выступил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.