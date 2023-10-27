Белый дом заявил, что США не хотят эскалации или конфликта с Ираном

Соединенные Штаты не стремятся к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Ираном или конфликту с ним, несмотря на удары в Сирии по объектам группировок, которые, по данным Вашингтона, связаны с Тегераном. С таким заверением выступил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не заинтересованы, как отмечалось в заявлении министра [обороны США Ллойда] Остина, обнародованном прошлым вечером, в эскалации этого. Никто не стремится к конфликту с Ираном", - сказал представитель Белого дома.