Член политбюро ХАМАС: в случае эскалации конфликт выйдет за пределы Палестины
Член политбюро движения ХАМАС, доктор Бассем Наим заявил в интервью RT, что в случае продолжения эскалации конфликта со стороны Израиля конфронтация выйдет за пределы Палестины.
Также он заявил в интервью RT, что ситуация с палестино-израильским конфликтом развивается в сторону начала наземной операции армии Израиля в Газе.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что позиция России по конфликту Израиля и Палестины основана на решениях Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание двух независимых стран.