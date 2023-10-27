Член политбюро ХАМАС: в случае эскалации конфликт выйдет за пределы Палестины

Член политбюро движения ХАМАС, доктор Бассем Наим заявил в интервью RT, что в случае продолжения эскалации конфликта со стороны Израиля конфронтация выйдет за пределы Палестины.

Также он заявил в интервью RT, что ситуация с палестино-израильским конфликтом развивается в сторону начала наземной операции армии Израиля в Газе.