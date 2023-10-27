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Член политбюро ХАМАС: в случае эскалации конфликт выйдет за пределы Палестины

Член политбюро движения ХАМАС, доктор Бассем Наим заявил в интервью RT, что в случае продолжения эскалации конфликта со стороны Израиля конфронтация выйдет за пределы Палестины.

Член политбюро ХАМАС: в случае эскалации конфликт выйдет за пределы Палестины
© globallookpress.com

Также он заявил в интервью RT, что ситуация с палестино-израильским конфликтом развивается в сторону начала наземной операции армии Израиля в Газе.

ХАМАС заявило об атаке на сектор Газа с суши, моря и воздуха

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что позиция России по конфликту Израиля и Палестины основана на решениях Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание двух независимых стран.