США не стали комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе Газа
Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не считает это целесообразным, о чём и сообщил на онлайн-брифинге.
«Я видел сообщения СМИ об операциях Армии обороны Израиля, и просто не стану говорить о том, что они делают и как, какого прогресса они могут или не могут добиться. Об этом должна говорить только ЦАХАЛ», — отметил он.
Кирби добавил, что США добиваются от партнёров доставки «больших объёмов топлива» в сектор Газа.