$93.22-0.3498.35-0.39

США не стали комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не считает это целесообразным, о чём и сообщил на онлайн-брифинге.

США не стали комментировать расширение наземной операции Израиля
© globallookpress.com

«Я видел сообщения СМИ об операциях Армии обороны Израиля, и просто не стану говорить о том, что они делают и как, какого прогресса они могут или не могут добиться. Об этом должна говорить только ЦАХАЛ», — отметил он.

Израиль объявил о расширении масштабов сухопутной операции в Газе

Кирби добавил, что США добиваются от партнёров доставки «больших объёмов топлива» в сектор Газа.