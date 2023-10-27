Байден сделал заявление после встречи с главой МИД Китая

Американский президент Джо Байден в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что США и КНР необходимо поддерживать открытыми каналы связи и взаимодействовать при реагировании на глобальные вызовы, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

В документе отмечается, что президент США подчеркнул необходимость и для Вашингтона, и для Пекина ответственным образом управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи.

"Он подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами", - цитирует ТАСС заявление.