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Байден: США и КНР нужно взаимодействовать, реагируя на глобальные вызовы

Американский президент Джо Байден в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что США и КНР необходимо поддерживать открытыми каналы связи и взаимодействовать при реагировании на глобальные вызовы, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

Байден сделал заявление после встречи с главой МИД Китая
© globallookpress.com

В документе отмечается, что президент США подчеркнул необходимость и для Вашингтона, и для Пекина ответственным образом управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи.

"Он подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами", - цитирует ТАСС заявление.

Также в Белом доме указали на то, что американский президент в ходе встречи с главой МИД Китая выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.