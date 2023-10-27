В Палестине заявили, что "Газу отрезали от внешнего мира"
Представитель палестинского общества Красного Полумесяца заявил, что сейчас сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
"Газа сейчас полностью изолирована от мира", - заявил он.
Представитель общества также добавил, что отсутствие связи мешает работе бригад скорой помощи.
"Бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, а машины, которые уже находятся на вызовах, также не могут выйти на связь", - заявил он.
Ранее в секторе Газа перестала работать мобильная связь и интернет.
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