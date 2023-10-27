В ООН спрогнозировали эффект от наземной операции в Газе

ООН: операция Израиля в Газе приведет к разрушительному эффекту
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что операция Израиля в секторе Газа будет иметь разрушительный эффект. Об этом сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, Дюжаррик призвал все страны придерживаться международного гуманитарного права.
«Генеральный секретарь четко заявлял о разрушительном эффекте, который будет у наземной операции. Его призыв ко всем - соблюдать международное гуманитарное право», — заявил он во время брифинга.
7 октября палестинское движение ХАМАС совершило нападение на приграничные районы Израиля. В ответ израильские власти объявили о начале собственной операции «Железные мечи» в секторе Газа. 27 октября в Армии обороны Израиля заявили о расширении масштаба наземной операции в регионе.
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