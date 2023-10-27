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Израильские силы зашли в сектор Газа

Израильские военные зашли в сектор Газа. Об этом сообщило издание Haaretz.

Израильские силы зашли в сектор Газа
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«Израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун. Сообщается о перестрелках на севере региона», — пишет Haaretz.