Израильские силы зашли в сектор Газа

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыИзраильские силы зашли в сектор ГазаUra.Ruиещё 927 октября, 22:37Израильские военные зашли в сектор Газа. Об этом сообщило издание Haaretz.© globallookpress.com«Израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун. Сообщается о перестрелках на севере региона», — пишет Haaretz.В мире, ВойнаГлавные новостиБольше новостейUra.Ru: главные новостиПодозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн обнаружен мертвым«Известия»: китайские автомобили сталкиваются с проблемами подвески и коррозииИзраиль начал «ограниченное вторжение» в сектор Газа