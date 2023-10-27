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В ХАМАС опровергли информацию о расположении командного центра в больнице

Палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором опровергло появившуюся ранее информацию о том, что один из командных штабов движения расположен в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ХАМАС ответили на обвинение Израиля о штабе под больницей в Газе
© globallookpress.com

По словам представителей ХАМАС, эта информация является предлогом для начала бомбардировки больницы.

«Эти ложные обвинения…преступны и опасны, так как они открывают путь для нападения на центральную больницу, в которой находятся тысячи пациентов и раненых, а также более 40 тысяч перемещенных лиц», — сообщили в ХАМАС.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля заявил, что один из главных командных центров ХАМАС расположен на территории крупнейшей в секторе Газа больнице «Шифа».

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