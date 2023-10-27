Вильнюс стал на треть славянским городом

По данным ведомства, в настоящее время в столице Литвы проживает 200 тыс. вновь приехавших иностранцев. В городе с полумиллионным населением число литовцев составляет чуть менее двух третей жителей, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь .

Среди приезжих в основном русские, украинцы и белорусы, говорящие на русском языке. Отмечается, что если добавить еще литовское население, говорящее на русском языке, то получится, что «столица Литвы скорее Вильно, чем Вильнюс».