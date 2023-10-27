В Турции опровергли сообщения о направлении боевого корабля к Палестине

"На кадрах [в соцсетях] запечатлены авианосец США класса Nimitz USS Ronald Reagan с совершающим на его палубе рулежку ударным беспилотником Northrop Grumman X-47B. Утверждения в некоторых аккаунтах о "турецком боевом корабле, который следует в Палестину", сопровождающиеся соответствующими изображениями, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении центра.