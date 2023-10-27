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В Одессе убрали табличку с русским языком со здания мэрии

На здании мэрии в Одессе заменили табличку с надписью на русском языке на англоязычную. Об этом в Telegram сообщило местное издание «Думская».

В Одессе убрали табличку с русским языком со здания мэрии
© Lenta.ru

Теперь вместо надписи «Одесский городской совет» у входа в мэрию появилась надпись: Odesa city council.

Ранее в Киеве вандалы надели мешок на голову памятника русскому поэту Александру Пушкину и обмотали ее красной лентой. Они также оставили надпись: «Декоммунизацию не остановить».

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