Словакия определилась с позицией по поддержке антироссийских санкций

Словакия отказывается поддерживать антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) в атомной сфере. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.
«В вопросе санкций мы будем очень внимательно следить, чтобы они в первую очередь не вредили нам. Есть предложения, которые говорят, что в этом (12-м) пакете могут быть вещи, касающиеся атома… Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали. Я знаю, что это предложение лишь нескольких стран», — сказал он.
По его словам, это связано с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом. Он также добавил, что антироссийские санкции не работают, однако это не значит, что Словакия будет голосовать против каждой новой меры.