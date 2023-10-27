Словакия определилась с позицией по поддержке антироссийских санкций

«В вопросе санкций мы будем очень внимательно следить, чтобы они в первую очередь не вредили нам. Есть предложения, которые говорят, что в этом (12-м) пакете могут быть вещи, касающиеся атома… Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали. Я знаю, что это предложение лишь нескольких стран», — сказал он.