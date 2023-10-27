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Словакия отказалась поддержать антироссийские санкции ЕС

Словакия отказывается поддерживать антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) в атомной сфере. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Словакия определилась с позицией по поддержке антироссийских санкций
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«В вопросе санкций мы будем очень внимательно следить, чтобы они в первую очередь не вредили нам. Есть предложения, которые говорят, что в этом (12-м) пакете могут быть вещи, касающиеся атома… Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали. Я знаю, что это предложение лишь нескольких стран», — сказал он.

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По его словам, это связано с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом. Он также добавил, что антироссийские санкции не работают, однако это не значит, что Словакия будет голосовать против каждой новой меры.

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