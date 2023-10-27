Глава Еврокомиссии оценила переговоры Орбана и Путина в Китае

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По ее словам, региональное содружество признает право лидеров тех или иных стран самостоятельно выбирать, с кем вести переговоры. Тем не менее она указала на важность прозрачности этих встреч.

"Для нас важна тесная координация в случае, если контент переговоров затрагивает Европейский союз и его единство", — пояснила фон дер Ляйен.

Также она указала, что сама не встречалась с главой правительства Венгрии во время европейского саммита.

17 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин провели двусторонние переговоры. Мероприятие состоялось в рамках международного форума "Один пояс — один путь" в Китае.

Позже президент Чехии Петр Павел заявил, что встреча председателя кабинета министров Венгрии и российского лидера может нарушить единство Европы. Вместе с этим он призвал страны региона не поддаваться тактике главы Кремля, который якобы стремится разобщить членов организации.