Борис Джонсон нашел новую работу

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что со следующего года станет ведущим авторской программы на телеканале GB News.

«Я рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News», — сказал Джонсон в видеообращении.

Отмечается, что экс-премьер представит новую программу, которая будет «демонстрировать мощь Британии во всём мире».

Он будет создателем передачи, ведущим и комментатором.