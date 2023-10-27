Борис Джонсон нашел новую работу

Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что станет телеведущим
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что со следующего года станет ведущим авторской программы на телеканале GB News.
«Я рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News», — сказал Джонсон в видеообращении.
Отмечается, что экс-премьер представит новую программу, которая будет «демонстрировать мощь Британии во всём мире».
Он будет создателем передачи, ведущим и комментатором.
Ранее Джонсон заявил в интервью украинскому телеканалу «Рада», что остаётся русофилом и увлекается русской культурой.