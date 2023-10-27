Греция высказалась о пересмотре бюджета Евросоюза в пользу Украины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил журналистам после завершения работы саммита Европейского совета в Брюсселе, что Греция не согласится на пересмотр многолетнего бюджета Европейского Союза, если он будет включать только Украину и ничего больше, передает РИА Новости.

По его словам, первое обсуждение пересмотра бюджета Евросоюза было "непростым". Он отметил, что некоторые страны не хотят слышать ничего об увеличении бюджета, кроме обязательства Европы поддержать экономику.

"Я абсолютно ясно изложил позицию Греции: Греция не собирается соглашаться на решение, которое включает только Украину и ничего больше", - заявил Мицотакис.