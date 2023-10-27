Урсула фон дер Ляйен забыла заданный журналистом вопрос из-за усталости
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен забыла только что заданный журналистом вопрос о чрезмерном дефиците, после чего призналась в чрезмерной усталости. Об этом сообщает Telegram-канал «360tv».
Во время своего выступления на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен забыла только что заданный вопрос о чрезмерном дефиците.
«Точно, я просто забыла об этом. Уже слишком поздно. Я слишком устала. Два вопроса за раз — это слишком сложно для меня сейчас», — пошутила она.
Ранее Урсула Фон дер Ляйен также подтвердила, что Евросоюз готовит ещё один пакет санкций против России.
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