Стало известно о предложении Израиля к ХАМАС по прекращению огня

Власти Израиля предложили палестинскому движению ХАМАС освободить всех заложников в обмен на полное прекращение огня, однако в ХАМАС эта инициатива была отвергнута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Источник уточняет, что такое предложение было озвучено в ходе непрямых переговоров и при посредничестве властей Египта и Катара. Помимо освобождения всех заложников, Израиль также запросил возвращение тел всех погибших, но представители ХАМАС отказались от этих условий.

Отмечается, что от ХАМАС поступило встречное предложение — длительное перемирие, во время которого стороны обсудят дальнейшую судьбу заложников. Согласно имеющейся информации, это предложение отвергли уже в Израиле.