Греция отказалась пересматривать бюджет ЕС только в пользу Украины

Греция отказывается пересматривать бюджет Европейского союза (ЕС), если пересмотр произойдет только в пользу выделения дополнительных средств для Киева, без предоставления денег другим странам блока на борьбу с миграцией и стихийными бедствиями. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, его слова приводит ТАСС.

Глава греческого правительства по окончании саммита Евросоюза заявил о проведении первого обсуждения пересмотра многолетней финансовой программы ЕС на 2021-2027 годы.

«Я выразил совершенно ясно нашу позицию: Греция не собирается давать согласие на решение, которое будет включать только Украину и ничего больше», — подчеркнул Мицотакис.

Премьер-министр добавил, что аргументация Еврокомиссии в пользу изменения бюджета является разумной, необходимо выделить больше средств на вопросы миграции, в первую очередь в государствах на внешней границе Европы. Кроме того, требуется больше финансирования на ликвидацию последствий стихийных бедствий.