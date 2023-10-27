Коломойскому продлили арест на Украине

Шевченковский суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому арест еще на два месяца, передает портал «Страна.ua». При этом залог, при котором он сможет выйти на свободу, установлен в размере 3,8 млрд гривен (около $105 млн).

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Адвокаты Коломойского, в свою очередь, заявили, что намерены подавать апелляцию. Сроки досудебного расследования по данному делу не должны превышать 12 месяцев, напомнили они, выразив при этом уверенность, что процесс продлится гораздо дольше.

Украинские правоохранительные органы обвиняют бизнесмена в организации подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участии в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконном приобретении и управлении имуществом, полученным путем совершения преступных действий.