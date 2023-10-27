Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть ответ на случай столкновения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у его страны «как никогда» есть ответ на случай военного столкновения. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Минский район.
«Вы знаете, мы можем ответить. У нас есть чем ответить как никогда», — заявил он.
При этом белорусский президент добавил, что его страна не желает войны и хочет мира с другими странами.
«Пожимаем руки и будем пожимать тем, кто хочет жить с нами в мире. Мы воевать не хотим. Потому что этот ответ дорого нам обойдется. Надо понимать: в случае столкновения люди погибнут и с той, и с другой стороны», — добавил Лукашенко.
Напомним, что летом 2023 года Россия передала Белоруссии часть своего ядерного арсенала.
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