Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть ответ на случай столкновения

«Пожимаем руки и будем пожимать тем, кто хочет жить с нами в мире. Мы воевать не хотим. Потому что этот ответ дорого нам обойдется. Надо понимать: в случае столкновения люди погибнут и с той, и с другой стороны», — добавил Лукашенко.