В ХАМАС оценили возможность перемещения палестинцев из Газы
План по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на египетский полуостров Синай неосуществим. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешней политике радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.
Марзук отметил, что Израиль проиграл битву за насильственное перемещение палестинцев.
«Они вступили в противостояние со всем регионом, так как регион однозначно пострадает от насильственного перемещения», — представитель ХАМАС.
Ранее Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт и Марокко призвали Совет Безопасности ООН обязать Израиль и ХАМАС прекратить огонь. Они также выступили против перемещения палестинского народа за пределы его земель и отвергли попытки решения проблемы за счет палестинцев и других народов региона.