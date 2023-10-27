Саммит ЕС решил использовать для поддержки Украины доходы от активов РФ

"Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины, - заявил он. - Саммит подтвердил, что помощь Украине остается приоритетом Евросоюза". Относительно обещанной Украине программы помощи в €50 млрд на 4 года, для которой странам ЕС нужно внести в бюджет сообщества новые взносы Мишель заявил лишь, что на саммите "прошла дискуссия о доработке бюджета".