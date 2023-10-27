Саммит ЕС решил использовать для поддержки Украины доходы от активов РФ

Саммит ЕС не смог согласовать программу бюджетной помощи Украине, но подчеркнул, что она останется "приоритетом сообщества", а также принял решение использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Киева. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита.
"Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины, - заявил он. - Саммит подтвердил, что помощь Украине остается приоритетом Евросоюза". Относительно обещанной Украине программы помощи в €50 млрд на 4 года, для которой странам ЕС нужно внести в бюджет сообщества новые взносы Мишель заявил лишь, что на саммите "прошла дискуссия о доработке бюджета".
По сообщениям источников, идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран ЕС для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще рад государств ЕС.