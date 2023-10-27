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Пока вы не уснули: решение ЦБ по ставке и задача батальона из экс-бойцов ВСУ в составе ВС РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЦБ РФ неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15%

Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора, размещенного на его сайте.

Как уточнил Центробанк, текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Как сообщается, в среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале).

ЦБ заявил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне.

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«Искупить грех»: стало известно о миссии батальона из бывших бойцов ВСУ

Первый добровольческий батальон, полностью сформированный из бывших украинских военнослужащих, будет выполнять штурмовые задачи в зоне спецоперации, сообщил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. В состав подразделения, по его словам, вошли военнопленные, прошедшие строгую процедуру проверки со стороны российской контрразведки.

Это не черные бушлаты. Скорее всего, это будет штурмовая пехота, ведь другой квалификации у украинских бойцов нет. К артиллерии, танкам и самолетам их не допустят, в разведку не возьмут. Тяжким ратным трудом они будут искупать свой грех по уничтожению братьев славян, — сказал Артамонов.

В батальон экс-бойцов ВСУ войдут от 450 до 500 человек, уточник военный эксперт. Он не исключил, что в будущем могут быть сформированы и другие подобные подразделения в составе Вооруженных сил России.

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Песков прокомментировал визит делегации ХАМАС в Москву

Никаких контактов делегации ХАМАС в Москве с Кремлем не будет, как и никакой "кремлевской программы" у них нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае никакой "кремлевской программы" нет у этих представителей, никаких контактов у них с Кремлем нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о реакции Израиля относительно визита представителей ХАМАС в Москву.

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Представитель Царева рассказал подробности покушения на него

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева произошло около полуночи на территории санатория, где он проживает. Об этом заявил представитель депутата в телеграм-канале.

По его словам, в Царева выстрелили два раза. Кроме того, он сообщил, что сведения о покушении на экс-депутата подтверждаются также родственниками пострадавшего.

"Информации о преступнике нет, работают силовики", – рассказал представитель Царева.

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Моравецкий выдвинул условие для примирения Польши с Украиной

Примирение Польши и Украины возможно только после нахождения останков всех жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщений о нахождении возле деревни Пузники в Тернопольской области Украины общей могилы ее жителей, убитых украинскими националистами.

«Мы должны закрыть эту болезненную тему в истории двух народов», – передает ТАСС слова Моравецкого.

По словам польского премьера, властям Украины направлен запрос о проведении эксгумации.

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В ХАМАС рассказали о роли США в боевых действиях против сектора Газа

США уже руководят ведением боевых действий против сектора Газа, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Американцы руководят боевыми действиями на данный момент», — цитирует РИА Новости Марзука.

По его словам, США взяли на себя командование после коллапса израильской армии в противостоянии с «Бригадами Изз ад-Дина аль-Кассама».

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В Латвии готовятся отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки в законопроект, который запрещает автомобилям с российскими номерами находиться на территории страны. Об этом сообщается на сайте парламента.

Поправки подразумевают необходимость перерегистрировать автомобили, которые ранее стояли на учете в России, в установленный срок. В противном случае транспортные средства будут отнимать. Вывезти автомобиль из Латвии или поставить его на регистрацию можно в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.

Конфискованные машины собираются передавать украинцам, а предыдущим владельцам будут выписывать штраф. При этом использование транспортных средств с российскими номерами в стране будет разрешено только в случае транзита через Латвию.

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США ударили с воздуха по двум объектам в Сирии

Вооруженные силы США нанесли по распоряжению американского президента Джо Байдена удары по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии. Об этом сообщил в четверг вечером министр обороны США Ллойд Остин.

"Сегодня (26 октября) по приказу президента Байдена военные силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана и связанными [с ним] группировками", - говорится в письменном заявлении Остина, которое было распространено пресс-службой Пентагона.

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Макаревич* избавился от последней недвижимости в России

Рок-музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) избавился от последней недвижимости в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Макаревич переписал свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве. Теперь 2/3 двухкомнатной квартиры площадью 56,5 кв.м принадлежит Ивану и 1/3 — бывшей жене рокера Алле Макаревич. Стоимость такой квартиры оценивается в 27 миллионов рублей.

Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В апреле 2023-го артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». Музыкальное заведение продолжает работать. В сентябре певец закрыл ИП в России. Он принял решение ликвидировать свой статус индивидуального предпринимателя, который он использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

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Участница Олимпийских игр из России устроилась сторожем

Соцсети

Популярный спортивный блогер Витя Кравченко снял сюжет про участницу Олимпийских игр — 2000 Людмилу Бикташеву.

На видео спортсменка сообщила, что вынуждена работать сторожем на стадионе «Металлист» в городе Каменске-Уральском.

Бикташева выступала за сборную России в начале 1990-х — конце 2000-х годов. Участвовала в летних Олимпийских играх в Сиднее. Является бронзовой призеркой чемпионата Европы, многократной чемпионкой страны. На соревнованиях представляла спортивное общество «Динамо» и Свердловскую область, мастер спорта международного класса.

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