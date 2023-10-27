Ушла из жизни французская актриса Моник Кретюр
В ночь на 26 октября скончалась Моник Кретюр, французская актриса театра и кино, кукольник, драматург и режиссер.
Об уходе артистки, которой в августе исполнилось 92 года, передает Ouest France.
Кретюр родилась в фургоне на ярмарочной площади в Верту, пока ее отец, кукольник и бродячий актер, давал представление.
Сама Моник сыграла в сотне спектаклей, снималась у Жака Деми и Аньес Варды, но в первую очередь, как и отец, была прославленной кукольницей. Кретюр стала основательницей и худруком Compagnie des Marionnettes de Nantes и Maison de la Marionnette и, помимо прочего, поставила для французского ТВ "Короля Убю" со 120 марионетками.
В ее портфолио десятки кукольных спектаклей, начиная с конца 1960-х: "Красная Шапочка", "Али-Баба", "Красавица и чудовище", "Гензель и Гретель", "Белоснежка". Плюс Кретюр вела программы на радио, играла в радиоспектаклях, начитывала сказки.