Ушла из жизни французская актриса Моник Кретюр

В ночь на 26 октября скончалась Моник Кретюр, французская актриса театра и кино, кукольник, драматург и режиссер.

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Об уходе артистки, которой в августе исполнилось 92 года, передает Ouest France.

Кретюр родилась в фургоне на ярмарочной площади в Верту, пока ее отец, кукольник и бродячий актер, давал представление.

Сама Моник сыграла в сотне спектаклей, снималась у Жака Деми и Аньес Варды, но в первую очередь, как и отец, была прославленной кукольницей. Кретюр стала основательницей и худруком Compagnie des Marionnettes de Nantes и Maison de la Marionnette и, помимо прочего, поставила для французского ТВ "Короля Убю" со 120 марионетками.